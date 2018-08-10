Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Balık Pazarı Caddesi Kaleiçi Dörtyol mevkisinde Özdemir Ödil'in kullandığı plakasız motosiklet, Rüknettin Bam'ın kullandığı 22 M 0071 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, Özdil çeşitli yerlerinden yaralandı.

Özdil, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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