Edirne'de trafik kazası: 1 ölü
15.01.2021 23:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 23:30
Edirne'nin İpsala ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edirne'nin İpsala ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
H.A. idaresindeki 22 PC 221 plakalı otomobil ile Ahmet Tuncalı kontrolündeki patpat adı verilen tarım aracıyla ilçe girişinde çarpıştı.
Kazada yaralanan Tuncalı ve yanındaki Cüneyt Tuncalı Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ahmet Tuncalı müdahaleye rağmen hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel