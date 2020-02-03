Edirne'de trafik kazası: 1 ölü
Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, İ.T idaresindeki 22 LH 207 plakalı otomobil, İzzetiye Kavşağı yakınlarında O.K. idaresindeki 17 SG 744 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada sürücü İ.T, olay yerinde hayatını kaybetti.
İ.T'nin cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü O.K, ifadesinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.