Edirne'de trafik kazası: 1 ölü
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Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

Edirne'nin Havsa ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

10.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:10
Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

'nin ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Musulca Köyü mevkiinde İ.Ş. idaresindeki 34 LN 1180 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza yerinde hayatını kaybeden sürücü İ.Ş'nin cesedi, Trakya Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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