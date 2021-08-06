Edirne'de toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı
Edirne'de, toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı.
Edirne'de, toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı.
Edirne Belediye Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında gerçekleştirildi.
Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda 9 madde görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda oy birliğiyle alınan kararla toplu ulaşımda 2 lira15 kuruş olan öğrenci indi-bindi fiyatı 2 lira 50 kuruşa, sivil indi-bindi fiyatı ise 3 liradan 3 lira 50 kuruşa yükseldi.
Plan Bütçe Komisyonunun maliyet hesaplamalarını yaparak meclise önerisini sunduğunu belirten Gürkan, toplu ulaşımla ilgili en son fiyat düzenlemesinin 2 yıl önce yapıldığını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar