Edirne'de toplu taşıma araçlarında maske denetimi
Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske denetimi gerçekleştirdi.
22.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:57
Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske denetimi gerçekleştirdi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi minibüsler ve fabrikaların servis araçlarını tek tek kontrol ediyor.
Ekipler sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske kontrolü gerçekleştirirken, vatandaşları ve sürücüleri koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirdi.
Denetimde 40 toplu taşıma aracı kontrol edildi.
Kaynak: AA