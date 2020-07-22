Edirne'de toplu taşıma araçlarında maske denetimi Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske denetimi gerçekleştirdi.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske denetimi gerçekleştirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi minibüsler ve fabrikaların servis araçlarını tek tek kontrol ediyor.

Ekipler sosyal mesafeli oturma düzeni ve maske kontrolü gerçekleştirirken, vatandaşları ve sürücüleri koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirdi.

Denetimde 40 toplu taşıma aracı kontrol edildi.

Kaynak: AA