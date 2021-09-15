Edirne'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğündeki programda, okulların açılmasıyla toplu ulaşımı kullanan kişi sayısının da arttığını belirtti.

Koronavirüs önlemlerine herkesin uyması gerektiğini vurgulayan Gürkan, toplumla birlikte yaşayan herkesin de mutlaka aşılarını yaptırması gerektiğini belirtti.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) bağlı olarak çalışan tüm şoförlerin aşılarını yaptırdığını anlatan Gürkan, "Her araçta mutlak suretle el dezenfektanı var, her seferden sonra araçlar baştan sona dezenfekte yapılıyor. Akşam servis bitince de komple dezenfekte edilerek bir sonraki güne hazır hale geliyor." dedi.

Başkan Gürkan, yolcu sayıları, araç güzergahları ve araçların geçiş saatleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından toplu ulaşım araçları dezenfekte edildi.