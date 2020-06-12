Edirne'de toplantı, yürüyüş ve mitingler yasaklandı
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Edirne'de toplantı, yürüyüş ve mitingler yasaklandı

EDİRNE Valiliği, her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş, miting ve açık hava toplantılarının yasaklandığını, bu amaçla şehir dışından gelenlerin ile girişlerin sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Edirne'de toplantı, yürüyüş ve mitingler yasaklandı
12.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:50

EDİRNE Valiliği, her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş, miting ve açık hava toplantılarının yasaklandığını, bu amaçla şehir dışından gelenlerin ile girişlerin sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Edirne Valiliği, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da 'küresel' olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmaya devam edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi davranışlar virüsün yayılımını hızlandırarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimini artıracak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır" denildi.

'SÖZLÜ VE FİZİKSEL OLAYLAR MEYDANA GELEBİLİR'Açıklamada, TBMM'nin 4 Haziran 2020 tarihli oturumunda; CHP İstanbul Eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Eski Milletvekili Leyla Güven'in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden anayasanın 84'üncü maddesine göre milletvekillerinin düşürülmesine ve tutuklanmalarına değinilerek şöyle denildi;

"Tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini protesto etmek amacıyla ilimizde ve bazı illerimizde toplanma çağrıları yapıldığı bilinmektedir. Bu tür eylemlerin ilimizde düzenlenmesi durumunda karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, koronavirüs (Covid-19) ile mücadeleyi zafiyete uğratabilecek şekilde, kişiler arası teması arttıracağı öngörülmektedir. Bu ve benzeri istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması amacıyla, 14.06.2020 günü saat 08.00'dan 17.06.2020 günü saat 08.00'a kadar 3 gün süreyle, ikinci paragrafta belirtilen konuyla ilgili olarak il dışından ilimize gelmek isteyen kişilere müsaade edilmeyerek 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin C bendinin ek paragrafı gereğince, ilimize girişlerin sınırlandırılmasına, yine ikinci paragrafta belirtilen konuyla ilgili olarak Edirne il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) düzenlenebilecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma vb. etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'inci maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ile 66'ncı maddeleri gereğince yasaklanmasına, bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere Umumu Hıfzıssıhha Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer kanunlara göre adli ve idari işlem yapılması karar verilmiştir. Tüm kamuoyuna duyurulur."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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