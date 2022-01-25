Edirne'de tiyatro oyunu hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

EDİRNE (AA) - Edirne Devlet Tiyatrosu'nda 25-26-27 Ocak'ta sahnelenecek "Peynirli Yumurta" isimli oyun olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Tiyatrodan yapılan açıklamada, oyun için bilet alan izleyicilerin ücretlerinin iade edileceği belirtildi.

Açıklamada, "Edirne Devlet Tiyatrosu'nda, 25-26-27 Ocak günlerinde temsil edilmesi planlanan 'Peynir Yumurtası' adlı oyunumuz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. İnternet üzerinden bilet alan seyircilerimize bilet ücretleri iade edilecektir. Elimizde olmayan bu iptali saygıyla duyurur, tüm seyircilerimizden özür dileriz." denildi.