Edirne'de tiyatro oyunu hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de tiyatro oyunu hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Edirne'de tiyatro oyunu hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Devlet Tiyatrosu'nda 25-26-27 Ocak'ta sahnelenecek "Peynirli Yumurta" isimli oyun olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

EDİRNE (AA) - Edirne Devlet Tiyatrosu'nda 25-26-27 Ocak'ta sahnelenecek "Peynirli Yumurta" isimli oyun olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Tiyatrodan yapılan açıklamada, oyun için bilet alan izleyicilerin ücretlerinin iade edileceği belirtildi.

Açıklamada, "Edirne Devlet Tiyatrosu'nda, 25-26-27 Ocak günlerinde temsil edilmesi planlanan 'Peynir Yumurtası' adlı oyunumuz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir. İnternet üzerinden bilet alan seyircilerimize bilet ücretleri iade edilecektir. Elimizde olmayan bu iptali saygıyla duyurur, tüm seyircilerimizden özür dileriz." denildi.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

Devlet Tiyatroları, oyunlar, Edirne, Ocak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title