Edirne'de tırdan dökülen alüminyum çubuklar sınır kapısına giden yolda trafiği aksattı
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Edirne'de tırdan dökülen alüminyum çubuklar sınır kapısına giden yolda trafiği aksattı

Edirne'de tırdan dökülen alüminyum çubuklar sınır kapısına giden yolda trafiği aksattı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de tırdan dökülen alüminyum çubuklar trafiğin aksamasına neden oldu.

Edirne'de tırdan dökülen alüminyum çubuklar trafiğin aksamasına neden oldu.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametine seyir halindeki Romanya plakalı tırın sürücüsü, Hasanağa Bayırı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulma nedeniyle tırın dorsesindeki alüminyum çubuklar yola döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sınır kapısı yönünde trafiğe kapanan yolda trafik daha sonra tek şeritten sağlandı.

Alüminyum çubukların kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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