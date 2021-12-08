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Edirne'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Edirne'de otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Bulgaristan'dan gelen H.O'nun (34) kullandığı 34 ZK 3427 plakalı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerlere, ardından yakındaki akaryakıt istasyonunun önünde, park halindeki 33 AIF 344 plakalı tıra çarptı.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü H.O. ile yanındaki A.U.Ç. (32) yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan cenazeler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın ardından tır sürücüsü G.O, gözaltına alındı.

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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