Tır şoförleri yeni yılı ailelerinden kilometrelerce uzakta karşıladı
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Tır şoförleri yeni yılı ailelerinden kilometrelerce uzakta karşıladı

01.01.2021 00:09 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:44

Edirne'deki sınır kapılarında tır şoförleri yeni yıla ailelerinden kilometrelerce uzakta girdi.

Edirne'deki sınır kapılarında tır şoförleri yeni yıla ailelerinden kilometrelerce uzakta girdi.

İhraç ürünlerini Avrupa'ya götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen şoförler yeni yıl dolayısıyla telefonla ailelerini ve yakınlarını aradı.

Görüntülü konuşmayla ailelerinin yeni yılını kutlayan tır şoförleri 2021'e onlardan uzakta buruk girdi.

Tır şoförleri yeni yılı ailelerinden kilometrelerce uzakta karşıladı
Tır şoförleri yeni yılı ailelerinden kilometrelerce uzakta karşıladı
Tır şoförleri yeni yılı ailelerinden kilometrelerce uzakta karşıladı
Tır şoförleri yeni yılı ailelerinden kilometrelerce uzakta karşıladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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