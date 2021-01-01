Tır şoförleri yeni yılı ailelerinden kilometrelerce uzakta karşıladı

Edirne'deki sınır kapılarında tır şoförleri yeni yıla ailelerinden kilometrelerce uzakta girdi.

İhraç ürünlerini Avrupa'ya götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen şoförler yeni yıl dolayısıyla telefonla ailelerini ve yakınlarını aradı.

Görüntülü konuşmayla ailelerinin yeni yılını kutlayan tır şoförleri 2021'e onlardan uzakta buruk girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci