Tır şoförleri şüphelilerin kaçak binişlerine ışıklandırma sistemiyle önlem alıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tır şoförleri şüphelilerin kaçak binişlerine ışıklandırma sistemiyle önlem alıyor

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Avrupa'ya çıkış yapmak için Edirne'deki sınır kapılarına gelen tır şoförleri araçlarının dorsesine kaçak binmeye çalışan şüpheliler için ışıklandırma sistemiyle önlem aldı.

İSTANBUL (AA) - Avrupa'ya çıkış yapmak için Edirne'deki sınır kapılarına gelen tır şoförleri araçlarının dorsesine kaçak binmeye çalışan şüpheliler için ışıklandırma sistemiyle önlem aldı.

İstanbul'dan aldığı yükü Romanya'ya götüren tır sürücüsü Mustafa Sunca, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde AA muhabirine, araçlarına kaçak binmeye çalışan düzensiz göçmen ya da terör örgütü üyelerini engellemek için aldığı önlemi anlattı.

Sunca, aracının dorse kısmına gece aynadan görülecek şekilde ışıklandırma sistemi çektiğini söyledi.

Kaçak binişlerin Türkiye'de ve diğer ülkelerde gerçekleşebildiğini belirten Sunca, "Araçlarımıza taktığımız lambalar kuvvetli lambalar. Aşağı yukarı 4 aracı korumaya alıyoruz böylece. Kurduğumuz bu sistem 4 tırı gece aydınlatıyor. Aracımızın sağ tarafını kontrol altına alıyoruz. Aksi taktirde muhakkak sağ tarafımızdan zarar görüyoruz. Özellikle brandayı yırtarak buradan dorseye biniyorlar." dedi.

Şüphelilerin dorsedeki halatı keserek araca da zarar verebildiğini vurgulayan Sunca,"Arka kapıda kilit yoksa arka kapıdan binebiliyorlar, buraya da kilitle önlem aldık. Eğer uyuyorsak binebiliyorlar hem de can güvenliğimiz sıkıntıya giriyor." diye konuştu.

"Türk plakalar birbirimizi kolluyoruz"

Tır sürücüsü Barış Şay da gittikleri ülkelerde düzensiz göçmenler ya da diğer şüpheliler nedeniyle zor duruma düştüklerini dile getirdi.

Avrupa ülkelerinde bu nedenle bazı arkadaşlarının hapse atıldığını anlatan Şay, "Haber imiz olmadan biniyorlar, bizim günahımız nedir. Tır şoförü olarak deport yiyoruz, bir daha mal götüremiyoruz o ülkeye. Türk plakalar birbirimizi kolluyoruz uyumuyoruz, nöbet tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şay, yol kenarında ya da dinlenme alanında mola veren şoförlerin nöbet tutarak dinlendiğini kaydetti.

Tır şoförleri şüphelilerin kaçak binişlerine ışıklandırma sistemiyle önlem alıyor

Tır şoförleri şüphelilerin kaçak binişlerine ışıklandırma sistemiyle önlem alıyor

Tır şoförleri şüphelilerin kaçak binişlerine ışıklandırma sistemiyle önlem alıyor

Tır şoförleri şüphelilerin kaçak binişlerine ışıklandırma sistemiyle önlem alıyor

Tır şoförleri şüphelilerin kaçak binişlerine ışıklandırma sistemiyle önlem alıyor

Tır şoförleri şüphelilerin kaçak binişlerine ışıklandırma sistemiyle önlem alıyor

Tır şoförleri şüphelilerin kaçak binişlerine ışıklandırma sistemiyle önlem alıyor

Tır şoförleri şüphelilerin kaçak binişlerine ışıklandırma sistemiyle önlem alıyor
AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülben Ergen Kerem Kamışlı Mustafa Keser
Spor Mehmet Topal Lionel Messi Stefan Kuntz Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tır şoförleri şüphelilerin kaçak binişlerine ışıklandırma sistemiyle önlem alıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 15:12:59. #1.12#