Edirne'de tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yoldan çıkan tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Uzunköprü-Havsa karayolu Aslıhan köyü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü istikametinden Havsa ilçesi istikametine giden tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tır kabininin gövdeden ayrılarak yaklaşık 30 metre ileriye düştüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

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