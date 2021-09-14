Edirne'de tır otomobile çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Edirne'de tır otomobile çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Edirne'de tır otomobile çarptı: 1 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Uzunkörpü- Keşan kara yolunda seyreden M.K. idaresindeki 27 AIF 702 plakalı tır, B.V.'nin kullandığı 35 AJF 873 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü B.V. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Edirne'de tır otomobile çarptı: 1 yaralı

Edirne'de tır otomobile çarptı: 1 yaralı

Edirne'de tır otomobile çarptı: 1 yaralı

Edirne'de tır otomobile çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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