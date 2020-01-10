Edirne'de tır köprüden uçtu: 1 yaralı
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Edirne'de tır köprüden uçtu: 1 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yoldan çıkan tır köprüden uçtu.

10.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:40
Edirne'de tır köprüden uçtu: 1 yaralı

'nin ilçesinde yoldan çıkan tır köprüden uçtu. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Keşan-İpsala yolu üzerinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Keşan'dan İpsala yönüne doğru seyir halinde olan B.D. yönetimindeki tır, kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 25 metre sürüklenen araç, bariyerlere çarpıp 4 metre yüksekliğindeki köprüden aşağıya düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı kurtulan sürücü B.D., ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köprüden düşen tır ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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