Edirne'de tescilsiz ve modifiyeli motosikletler denetlendi Edirne'de polis ekipleri motosikletlere yönelik denetim yaptı.

Edirne'de polis ekipleri motosikletlere yönelik denetim yaptı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki çeşitli noktalarda yapılan denetimlerde, tescil belgesiz trafiğe çıkan, ehliyetsiz kullanılan ve standartlara aykırı modifiye edilen motosikletler kontrol edildi.

Kontrollerde 10 motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanma, yetersiz ehliyetle araç kullanma, kask takmadan araç kullanma, sigortasız araç kullanma ve muayenesiz araç kullanmaktan toplam 11 bin 500 lira ceza yazıldı.

Denetimlerde 6 motosiklette trafikten men edildi.

Kaynak: AA