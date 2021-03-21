Edirne'de terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı
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Edirne'de terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı

21.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:24
Edirne'de terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin Enez ilçesi Yenice köyü yakınlarında yaptığı kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan F.K. yakalandı.

Gözaltına alınan F.K'nın "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan yargılandığı öğrenildi.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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