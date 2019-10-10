Edirne'de terör örgütü PKK operasyonu

10.10.2019 15:44

Edirne'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Keşan ilçesi girişinde, F.G'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan K.O ve Ş.O'nun yapılan sorgusunda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlendi.

Olayla ilgili sürücü F.G. ile K.O. ve Ş.O. gözaltına alındı.

Güvenlik kaynakları, terör şüphelilerinin, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA