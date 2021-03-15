Edirne'de tepki çeken kurşun madeni yıkama tesisi projesinin ÇED süreci iptal edildi

Edirne'de çevrecilerin tepkisini çeken kurşun madeni kırma, eleme ve yıkama tesisinin kurulması projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci iptal edildi.

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Maslak mevkisinde kurulması planlanan tesisin projesinin incelenmesi, kamu kurumlarından gelen görüşler dikkate alınarak çevre ve kamu sağlığı açısından uygun olmadığının değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle projenin ÇED sürecinin iptal edildiği ifade edilen açıklamada, "Kaldı ki ÇED başvurusu sürecinin ötesinde ilgili firmanın Edirne Belediyesinden iş yeri açma ruhsatı alması yasal bir zorunluluktur. Ruhsat almadan faaliyete geçmeye teşebbüs eden iş yerlerinin kapatılması da yine aynı şekilde yasal bir zorunluluktur." denildi.

Çevreci kuruluşlar ve vatandaşlar, içme suyu arıtma tesisine yakınlığı nedeniyle kurşun yıkama tesisinin kurulmaması için tepkilerini çeşitli platformlarda dile getirmişlerdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran