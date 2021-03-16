Temaslı olmasına rağmen dışarıda gezen kişi ekiplerce tespit edilip karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Temaslı olmasına rağmen dışarıda gezen kişi ekiplerce tespit edilip karantinaya alındı

16.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:00

Edirne'de HES kodu sorgulamasında tespit edilen Kovid-19 vaka temaslısı kişi karantina için yurda götürüldü.

Edirne'de HES kodu sorgulamasında tespit edilen Kovid-19 vaka temaslısı kişi karantina için yurda götürüldü.

Vaka sayısı geçen haftaya göre artan "çok yüksek riskli iller" kategorisindeki Edirne'de denetimlere devam ediliyor. İşlek caddelere girişte HES kodu sorgulaması uygulaması sürdürülüyor.

Saraçlar Caddesi'ne giriş için kontrol noktasına gelen O.Ö'nün HES kodu sorgulamasında vaka temaslısı olduğu belirlendi. Ekipler, durumu Sağlık Müdürlüğüne bildirdi.

Karantina kurallarını ihlal ederek dışarıda gezen O.Ö, sağlık ekiplerince karantina için nakil aracıyla KYK yurduna götürüldü.

Temaslı olmasına rağmen dışarıda gezen kişi ekiplerce tespit edilip karantinaya alındı
Temaslı olmasına rağmen dışarıda gezen kişi ekiplerce tespit edilip karantinaya alındı
Temaslı olmasına rağmen dışarıda gezen kişi ekiplerce tespit edilip karantinaya alındı
Temaslı olmasına rağmen dışarıda gezen kişi ekiplerce tespit edilip karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Türkan Şoray Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Caner Erkin Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Temaslı olmasına rağmen dışarıda gezen kişi ekiplerce tespit edilip karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 17:02:56. #1.15#
title