Edirne'de tekne motoru hırsızlığı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Edirne'de tekne motoru hırsızlığı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Edirne'de tekne motoru hırsızlığı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan'da bir depodan iki tekne motoru çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan'da bir depodan iki tekne motoru çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir depoya gelen şüpheliler, içeride bulunan iki tekne motorunu araca yükledikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Çalınan malzemenin sahibinin başvurusuyla harekete geçen polis, çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda 7 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerden bazıları çaldıkları tekne motorlarını İstanbul'da sattıklarını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve N.E. savcılıkça serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler Y.G, E.D, G.M, T.Ç ve H.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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Keşan'da bir depodan iki tekne motoru çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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