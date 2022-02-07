Tek katlı müstakil ev yandı
AA, Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne'de müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
OSMANİYE (AA) - Edirne'de müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Dilaverbey Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde kullanılmayan tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden yükselen dumanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.