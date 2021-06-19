Edirne'de "Tavuk yetiştiriciliği" Projesi ile şartları uygun işletmelere 50 tavuk verilecek

İpsala Kaymakamlığınca, Edirne Valiliği himayelerinde ilçede "Tavuk Yetiştiriciliği" Projesi'nin başlatılacağı bildirildi.

İpsala Kaymakamlığınca, Edirne Valiliği himayelerinde ilçede "Tavuk Yetiştiriciliği" Projesi'nin başlatılacağı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, verilen tavuklardan elde edilecek yumurtaların Kadın Girişimciler Kooperatifi tarafından satışa sunulacağı belirtildi.

Kadın Girişimciler Kooperatifi ile yumurta satışı konusunda sözleşme imzalanarak taahhütname yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kümeslerin kapalı alanı en az 25 metrekare, açık alanı 50 metrekare olmalıdır. Kümesler 250 baştan küçük kanatlı işletmeleri biyogüvenlik talimatına uygun olacak. Daha önceden yumurta tavukçuluğu konusunda tecrübesi olacak. Şartları uygun olanlara kanatlı işletmesi açılacak. Kanatlı ve yumurta sektörüne destek ve ön yatırım seklinde olması gerektiğinden amaç bu doğrultuda olacaktır. Başvuru sahiplerinin ditap kaydı yapılacaktır.

İşletme başı 50 adet tavuk verilmesi düşünülmektedir. Başvurular İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kriter tablosuna göre kontrol edilip değerlendirilme yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilecektir. Başvuruların en geç 22 Haziran Salı gününe kadar yapılması gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci