Taşkınla sürüklenen kütüklerin tıkadığı tarihi köprünün gözleri temizlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Taşkınla sürüklenen kütüklerin tıkadığı tarihi köprünün gözleri temizlendi

28.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:08

Edirne'de taşkının etkisiyle kemerlerine takılan ağaç dalları ve kütüklerle gözleri dolan Tunca Nehri üzerindeki tarihi Fatih Köprüsü'nde başlatılan temizlik çalışması tamamlandı.

Edirne'de taşkının etkisiyle kemerlerine takılan ağaç dalları ve kütüklerle gözleri dolan Tunca Nehri üzerindeki tarihi Fatih Köprüsü'nde başlatılan temizlik çalışması tamamlandı.

Kentte, geçen hafta meydana gelen taşkında, Sarayiçi Adası'nda yer alan tarihi köprünün kemerlerine takılan büyük ağaç dalları ve kütükler dolayısıyla köprünün gözlerinin tıkanma seviyesine gelmesi nedeniyle İl Özel İdaresince dün başlatılan çalışmalara devam edildi.

Ekipler, iş makinelerinin tarihi köprüye zarar vermemesi için köprüye kum serdi.

Kum üzerinde çalışan iş makinelerinin yardımıyla nehirdeki kütük ve ağaç dalları toplandı. İş makinelerinin yetersiz kaldığı yerde ekipler ekskavatör kullanarak ağaç dallarını iple yukarı çekti.

Uzun süren mesainin ardından tarihi köprünün gözleri temizlendi.

Taşkınla sürüklenen kütüklerin tıkadığı tarihi köprünün gözleri temizlendi
Taşkınla sürüklenen kütüklerin tıkadığı tarihi köprünün gözleri temizlendi
Taşkınla sürüklenen kütüklerin tıkadığı tarihi köprünün gözleri temizlendi
Taşkınla sürüklenen kütüklerin tıkadığı tarihi köprünün gözleri temizlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Cemal Hünal Guy Ritchie İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kavga Silah İtalya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taşkınla sürüklenen kütüklerin tıkadığı tarihi köprünün gözleri temizlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 19:08:16. #1.14#
title