Taşkınla sürüklenen kütüklerin tıkadığı tarihi köprünün gözleri temizlendi
Edirne'de taşkının etkisiyle kemerlerine takılan ağaç dalları ve kütüklerle gözleri dolan Tunca Nehri üzerindeki tarihi Fatih Köprüsü'nde başlatılan temizlik çalışması tamamlandı.
Edirne'de taşkının etkisiyle kemerlerine takılan ağaç dalları ve kütüklerle gözleri dolan Tunca Nehri üzerindeki tarihi Fatih Köprüsü'nde başlatılan temizlik çalışması tamamlandı.
Kentte, geçen hafta meydana gelen taşkında, Sarayiçi Adası'nda yer alan tarihi köprünün kemerlerine takılan büyük ağaç dalları ve kütükler dolayısıyla köprünün gözlerinin tıkanma seviyesine gelmesi nedeniyle İl Özel İdaresince dün başlatılan çalışmalara devam edildi.
Ekipler, iş makinelerinin tarihi köprüye zarar vermemesi için köprüye kum serdi.
Kum üzerinde çalışan iş makinelerinin yardımıyla nehirdeki kütük ve ağaç dalları toplandı. İş makinelerinin yetersiz kaldığı yerde ekipler ekskavatör kullanarak ağaç dallarını iple yukarı çekti.
Uzun süren mesainin ardından tarihi köprünün gözleri temizlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı