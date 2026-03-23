Edirne'de taşkında nehre düşen otomobil 1 ay sonra bulundu

Edirne'de taşkında Tunca Nehri'ne düşen Bulgaristan plakalı otomobil sulara gömüü halde yaklaşık 1 ay sonra bulundu.

Edirne'de geçtiğimiz ay yaşanan nehir taşkınlarında Değirmenyeni köyü Gölbaba mevkisinde, suyla kaplanan yoldan geçmeye çalışan otomobil akıntıya kapılarak Tunca Nehri'ne düştü. Araçtaki 4 kişilik aile kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, otomobil ise sular altında kaldı.

Su seviyesinin düşmesiyle birlikte nehir kenarında ters halde görülen araç, ihbar üzerine gelen jandarma ekiplerince incelendi. Yapılan çalışmada daha önce yaşanan taşkında otomobilin nehre düştüğü belirlendi. Aracın çıkarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Bölge sakini Arda Bozdoğan, Tunca Nehri'nde gördüğü otomobil nedeniyle hayrete düştüğünü belirtti. - EDİRNE

