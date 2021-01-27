Edirne'de taşkında kemerleri kütüklerle tıkanma aşamasına gelen Fatih Köprüsü temizlendi
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Edirne'de taşkında kemerleri kütüklerle tıkanma aşamasına gelen Fatih Köprüsü temizlendi

27.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:34
Edirne'de taşkında kemerleri kütüklerle tıkanma aşamasına gelen Fatih Köprüsü temizlendi

Edirne'de Tunca nehri üzerindeki tarihi Fatih Köprüsünün taşkın nedeniyle kemerlerine takılan ağaç dalları ve kütükler, iş makinesiyle temizlendi.

Edirne'de Tunca nehri üzerindeki tarihi Fatih Köprüsünün taşkın nedeniyle kemerlerine takılan ağaç dalları ve kütükler, iş makinesiyle temizlendi.

Edirne'de geçen hafta meydana gelen taşkın nedeniyle kemerleri kütüklerle dolan Edirne Sarayı mevkisindeki Fatih Köprüsü'nde İl Özel İdaresi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla köprü ayaklarında biriken ağaç ve kütüklerin temizlendiğini söyledi.

Karla mücadele çalışmalarına da değinen Uğur, "Edirne İl Özel İdaresi olarak sayın Valimizin başkanlığında bir kriz merkezimiz var. Sayın Valimizle gerçekleştirdiğimiz toplantıda kar yağışının geleceğini, ekiplerin 7/24 hazırlıklı olması gerektiğini ele almıştık" diye konuştu.

Uğur, kentte şu anda kapalı köy yolu olmadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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