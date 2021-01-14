Edirne'de taşkın nedeniyle mahsur kalan sokak hayvanlarını AFAD ekipleri kurtardı
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Edirne'de taşkın nedeniyle mahsur kalan sokak hayvanlarını AFAD ekipleri kurtardı

14.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:09

Edirne'de, Tunca Nehri'nin taşması sonucu mahsur kalan sokak hayvanları, AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Edirne'de, Tunca Nehri'nin taşması sonucu mahsur kalan sokak hayvanları, AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Sarayiçi mevkisindeki Tavuk Ormanı'nda yaşayan sokak hayvanları, taşkın nedeniyle mahsur kaldı.

Botlarla bölgeye giden ekipler, hayvanları kurtararak güvenli alanlara ulaştırdı.

Ekipler, mahsur kalan hayvanları kurtarma çalışmalarını sürdürürken, farklı noktalara yem de bıraktı.

Edirne'de taşkın nedeniyle mahsur kalan sokak hayvanlarını AFAD ekipleri kurtardı
Edirne'de taşkın nedeniyle mahsur kalan sokak hayvanlarını AFAD ekipleri kurtardı
Edirne'de taşkın nedeniyle mahsur kalan sokak hayvanlarını AFAD ekipleri kurtardı
Edirne'de taşkın nedeniyle mahsur kalan sokak hayvanlarını AFAD ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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