Taşkın nedeniyle mahsur kalan sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Tunca Nehri'nin taşması nedeniyle Sarayiçi Adası'nda mahsur kalan sokak hayvanları için yem bırakıldı.

Sağanak nedeniyle Sarayiçi mevkisinde Tunca Nehri'nin taşması sonucu, Tavuk Ormanı bölgesinde yaşayan sokak hayvanları mahsur kaldı.

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, adaya botlarla ulaşarak mahsur kalan sokak hayvanlarına yem bıraktı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağanağın nehir sularını yükseltmesi nedeniyle Sarayiçi mevkisinde taşkın yaşandığını söyledi.

Bölgede mahsur kalan sokak hayvanlarının pek çoğunun nakledildiğini belirten Tanrıkulu, geride kalan sokak hayvanlarının da bırakılan yemlerle yaşamlarını sürdürmelerinin sağlandığını ifade etti.

Tanrıkulu, ayrıca son 91 yılın en kurak yılını geçiren Edirne için yağışların sevindirici olduğunu dile getirerek, "Daha çok yağmur yağsın, biz bunlara razıyız. Yeter ki susuz kalmayalım. Şu an kent genelinde taşkınla ilgili bir sorun yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran