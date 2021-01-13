Edirne'de taşkın nedeniyle bazı köy yolları ile tarım arazileri su altında kaldı

Edirne'de Tunca Nehri yatağına yakın bazı köy yolları ile tarım arazileri suyla kaplandı.

Edirne'de Tunca Nehri yatağına yakın bazı köy yolları ile tarım arazileri suyla kaplandı.

Bölgede dün etkili olan sağanak sonrası debisi 20 kat artan Tunca Nehri'nin taşması sonucu Hatipköy, Büyükimailçe, Değirmenyeni ve Avarız köylerinde bazı yolların bir kısmı ve ekili tarım arazileri suyla doldu.

DSİ ekipleri, taşkın nedeniyle nehir yataklarında akışı zorlaştıran ağaç dallarını temizliyor, bazı alanlara kumdan setler yapıyor.

Değirmenyeni köyündeki temizlik sırasında nehirden çıkarılan kütükler de köylüler tarafından yakacak olarak kullanılmak üzere alınıyor.

Köy sakinlerinden İsmail Çekiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her taşkın tehdidinde tedirgin olduklarını, bu nedenle Suakacağı Barajı'nın yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Öte yandan, debisi sabah saatlerinde kısmen düşen nehirde, son olarak debi 211 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Tunca Nehri, yağışın ardından 24 saatte debisinin 20 kat artması nedeniyle yükselmişti.

Tunca Nehri'nde "kırmızı", Meriç Nehri'nde ise "sarı" ikaz durumu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran