Edirne'de taşıyıcı kolonlarında sorun belirlenen 5 katlı bina yıkılacak
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Edirne'de taşıyıcı kolonlarında sorun belirlenen 5 katlı bina yıkılacak

04.11.2020 14:39 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:39
Edirne'de taşıyıcı kolonlarında sorun belirlenen 5 katlı bina yıkılacak

Edirne'de, taşıyıcı kolonlarının görevini yapmayacak halde olduğu tespit edilen 5 katlı bina yıkılacak.

Edirne'de, taşıyıcı kolonlarının görevini yapmayacak halde olduğu tespit edilen 5 katlı bina yıkılacak.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem üzerine binalara yönelik denetim ve kontroller Edirne'de de sıkılaştırıldı, birçok apartman ve binada denetim yapıldı.

Kontrollerde Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki Yenisuiş Sitesi'ndeki 10 daireli 5 katlı 42/A adresindeki binayı taşıyan kolonlarda risk tespit edildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye başkan yardımcıları ve ekipler binada incelemede bulundu.

Gürkan, burada yaptığı açıklamada, 1. Murat Mahallesi'nde 1979'da inşaatına başlanan sitelerden birinin taşıyıcı kolonlarında ciddi problemler tespit edildiğini söyledi.

Kat malikleri ile konuşulduğunu ve sakinlerin riskli yapı denetimi başvurusu yaptıklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Blokta ciddi sıkıntılar, problemler var. Bir vatandaşımız kaldı, o da bugün belediye desteği ile taşınarak binanın tamamen boşaltılmasını sağlıyoruz. Gerekli güvenlik önlemlerini de alarak, riskli yapı denetim sonuçları da çıktıktan sonra binanın yıkımını gerçekleştirerek, riski ortadan kaldırmış olacağız. Ardından da vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için konuşarak, belediye olarak bütün çözümleri alacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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