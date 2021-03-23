Edirne'de taşıt sayısı 165 bin 727'ye ulaştı
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Edirne'de taşıt sayısı 165 bin 727'ye ulaştı

23.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:14
Edirne'de taşıt sayısı 165 bin 727'ye ulaştı

Edirne'de trafiğe kayıtlı 165 bin 727 motorlu kara taşıtı bulunduğu bildirildi.

Edirne'de trafiğe kayıtlı 165 bin 727 motorlu kara taşıtı bulunduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleriyle ilgili bülten yayımladı.

Edirne'de şubat ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 213 ve bir önceki yılın aynı ayına göre 4 bin 535 artarak 165 bin 727'ye ulaştı.

İstatistik rakamlarına göre şubat ayı sonu itibarıyla kent genelinde 165 bin 727 motorlu kara taşıtı bulunduğu, bunların sınıflarına 71 bin 412'sinin otomobil, bin 983'ünün minibüs, bin 795'inin otobüs, 22 bin 651'inin kamyonet, 30 bin bin 406'sının motosiklet, 355'inin özel amaçlı taşıt ve 32 bin 595'inin traktörlerden oluştuğu belirtildi.

Verilere göre şubat ayında Edirne'de 2 bin 295 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 56,5'ini otomobil, yüzde 17,9'unu kamyonet, yüzde 14,4'ünü traktör, yüzde 6,5'ini motosiklet takip etti. Devri yapılan taşıtların yüzde 4,7'sini ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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