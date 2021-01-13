Edirne'de taşan derenin yanındaki evde mahsur kalanlar AFAD tarafından kurtarıldı
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Edirne'de taşan derenin yanındaki evde mahsur kalanlar AFAD tarafından kurtarıldı

13.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:20
Edirne'de taşan derenin yanındaki evde mahsur kalanlar AFAD tarafından kurtarıldı

Edirne'de sağanağın ardından evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edirne'de sağanağın ardından evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Ekipler, Kocasinan Mahallesi Avrupa Kent mevkisinde taşan derenin kenarında bulunan bir evde 4 kişinin mahsur kaldığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, 4 kişiyi kurtardı.

AFAD ekipleri, Tunca Nehri'nin Sarayaiçi mevkisinde taşması sonucu buradaki ve Tavuk Ormanı bölgesindeki sokak hayvanlarını botlarla güvenli bölgelere götürdü.

Ekipler, taşkın nedeniyle yolda mahsur kalan bir aracı da kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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