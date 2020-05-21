Edirne'de tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldüren baba tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldüren baba tutuklandı.

Harmanlı köyünde yaşayan B.D. ile oğlu B.D. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba B.D. oğluna tüfekle ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen B.D'nin cesedi, incelemenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan baba B.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen B.D, çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA