Edirne'de tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba gözaltına alındı Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan kişi öldü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tartıştığı babası tarafından tüfekle vurulan kişi öldü.

Harmanlı köyünde yaşayan B.D. ile oğlu B.D. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, oğlunu tüfekle vurdu.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen B.D'nin cesedi, incelemenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan baba B.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA