Edirne'de tarımsal üretimde su tasarrufuna yönelik hamleler başarıyla ilerliyor
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Edirne'de tarımsal üretimde su tasarrufuna yönelik hamleler başarıyla ilerliyor

Edirne'de tarımsal üretimde su tasarrufuna yönelik hamleler başarıyla ilerliyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de, yüzde 60 su tasarrufu hedefiyle damla sulama yöntemiyle ekimi yapılan çeltiklerin sorunsuz büyüdüğü bildirildi.

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de, yüzde 60 su tasarrufu hedefiyle damla sulama yöntemiyle ekimi yapılan çeltiklerin sorunsuz büyüdüğü bildirildi.

Kentte, engebeli ve eğimli arazilerin çeltik tarımına kazandırılması ve su tasarrufu sağlamak amacıyla başlatılan "Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 32 üreticiye yüzde 75'i hibeli toplam 20 bin 320 kilogram sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı, 930 dekarda ekim yapıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Enez ilçesine bağlı Yenice köyünde damla sulama yöntemiyle ekim yapılan arazide üreticilerle incelemede bulundu.

Bayazıt, 3 ay önce ekimi yapılan çeltiklerin gelişiminin güzel olduğunu belirtti.

Damla sulama yöntemiyle çeltik ekiminin önemli miktarda su tasarrufu sağladığını aktaran Bayazıt, "Yaptığımız incelemelerde çeltiğin gelişiminin oldukça güzel olduğunu değerlendirildi. Bu vesile ile tüm üreticimize bol ve bereketli kazançlar dileriz." ifadelerini kullandı.

Edirne'de tarımsal üretimde su tasarrufuna yönelik hamleler başarıyla ilerliyor
Edirne'de tarımsal üretimde su tasarrufuna yönelik hamleler başarıyla ilerliyor
Edirne'de tarımsal üretimde su tasarrufuna yönelik hamleler başarıyla ilerliyor
Edirne'de tarımsal üretimde su tasarrufuna yönelik hamleler başarıyla ilerliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Edirne'de tarımsal üretimde su tasarrufuna yönelik hamleler başarıyla ilerliyor - Haberler
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