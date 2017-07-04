Edirne'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Takla Attı: 7 Yaralı - Ek Fotoğraflar

Edirne'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Takla Attı: 7 Yaralı - Ek Fotoğraflar

Edirne'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Takla Attı: 7 Yaralı - Ek Fotoğraflar