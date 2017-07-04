Edirne'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Takla Attı: 7 Yaralı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde tarım işçilerini taşıyan minibüs yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile 6 tarım işçisi yaralandı.



Kaza, saat 15.30 sıralarında, Keşan- Uzunköprü karayolu Kozköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uzunköprü'den Keşan yönüne giden ve tarım işçilerini taşıyan Cavit Demirsöken yönetimindeki 22 RB 113 plakalı minibüs, Kozköy Kavşağı yakınlarında yoldan çıktı. Tarlaya girerek takla atan araçta sürücü Cavit Demirsöken ile tarım işçileri İbrahim Çakmak, Seyit Yetişkin, Burak Hızır Kepçeci, Talat Uydacı, Ramazan Uydacı ve Arif Aktaş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza haberini alarak hastaneye gelen yaralı yakınlarından bazıları sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



- Edirne