Edirne'de tarım alanlarındaki zararlılarla mücadele için doğaya 200 keklik salındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de tarım alanlarındaki zararlılarla mücadele için doğaya 200 keklik salındı

Edirne'de tarım alanlarındaki zararlılarla mücadele için doğaya 200 keklik salındı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, süne, kene, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılarla mücadele edilmesi amacıyla doğaya 200 keklim salımı gerçekleştirildi.

Edirne'de, süne, kene, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılarla mücadele edilmesi amacıyla doğaya 200 keklim salımı gerçekleştirildi.

Enez ilçesinde gerçekleştirilen programda Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğaya 200 keklik bırakıldı.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamada, zararlı böceklerle doğal mücadelede kekliklerin önemli yer tuttuğu belirtilerek, "Süne, kene, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılar ile mücadele amacıyla 200 adet keklik salımı gerçekleştirildi." denildi.

Programa, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, Enez Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Yalçın Bitkili ve köy muhtarları katıldı.

Edirne'de tarım alanlarındaki zararlılarla mücadele için doğaya 200 keklik salındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mansur Yavaş Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Deniz Akkaya Derya Baykal Mahsun Kırmızıgül
Spor Cristiano Umut Meraş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Edirne'de tarım alanlarındaki zararlılarla mücadele için doğaya 200 keklik salındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 15:44:55. #1.15#

title