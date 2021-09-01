Edirne'de tarım alanlarındaki zararlılarla mücadele için doğaya 200 keklik salındı

Edirne'de, süne, kene, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılarla mücadele edilmesi amacıyla doğaya 200 keklim salımı gerçekleştirildi.

Edirne'de, süne, kene, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılarla mücadele edilmesi amacıyla doğaya 200 keklim salımı gerçekleştirildi.

Enez ilçesinde gerçekleştirilen programda Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğaya 200 keklik bırakıldı.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamada, zararlı böceklerle doğal mücadelede kekliklerin önemli yer tuttuğu belirtilerek, "Süne, kene, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılar ile mücadele amacıyla 200 adet keklik salımı gerçekleştirildi." denildi.

Programa, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, Enez Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Yalçın Bitkili ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar