Edirne'de tarihi ve kültürel eserleri gösteren yönlendirme tabelaları yenileniyor
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Edirne'de tarihi ve kültürel eserleri gösteren yönlendirme tabelaları yenileniyor

08.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:17
Edirne'de tarihi ve kültürel eserleri gösteren yönlendirme tabelaları yenileniyor

Edirne'de, tarihi ve kültürel eserleri gösteren yönlendirme tabelaları yenileniyor.

Edirne'de, tarihi ve kültürel eserleri gösteren yönlendirme tabelaları yenileniyor.

Edirne Valiliğince kentin turizm potansiyelinin öne çıkarılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmayla, tabelalara Kültür ve Turizm Müdürlüğünün belirlediği ancak yönlendirmelerde yer almayan destinasyonlar eklendi.

Valilikçe yaptırılan tarihi, kültürel ve turist alanları gösterir kahverengi tabelalar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve belediye ekiplerince 42 noktada yerlerine takılmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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