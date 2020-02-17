17.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:51

Edirne'de tarihi semtte ev yangını korkuttu

EDİRNE'de tarihi yerleşim bölgesi Kaleiçi semtinde, açık unutulan elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangında iki katlı evin üst katı hasar gördü. Mahallede paniğe yol açan yangına kısa sürede müdahale eden İtfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Gazeteci Mehmet Karagöz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı bir evin ikinci katından dumanlar yükselmeye başladı. Açık unutulan elektrikli battaniyenin alev aldığı belirtilen yangın kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı. Dumanları fark eden mahalleli itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

C.B. isimli vatandaşın kiracı olarak yaşadığı öğrenilen dairede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, vatandaşlar da tedirgin gözlerle müdahaleyi izledi. Polisin güvenlik önlemi aldığı evin Doğalgaz ekipleri tarafından da önlem amaçlı gazı kesildi. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

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