Başsavcı yanan tarihi müftülük binasında inceleme yaptı
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Başsavcı yanan tarihi müftülük binasında inceleme yaptı

19.01.2021 12:16 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:37
Başsavcı yanan tarihi müftülük binasında inceleme yaptı

BAŞSAVCI İNCELEME YAPTIEdirne'de henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale gelen tarihi İl Müftülük binasında Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Arnak ile birlikte inceleme yaptı.

BAŞSAVCI İNCELEME YAPTI

Edirne'de henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale gelen tarihi İl Müftülük binasında Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Arnak ile birlikte inceleme yaptı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasını sürdürdüğü binada ayrıca Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da incelemelerde bulundu.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma sürüyor.

TARİHİ BİNA

Tarihi ahşap ve tuğla örgü binanın 1881 yılında yapıldığı, ipek böceği üretiminde kullanıldığı öğrenildi. 1935 yılında ilkokul olarak kullanılan binanın yaklaşık 30 yıl önce de İl Müftülüğü'ne devrildiği ve 2018 yılında onarımdan geçirildiği kaydedildi.

Başsavcı yanan tarihi müftülük binasında inceleme yaptı
Başsavcı yanan tarihi müftülük binasında inceleme yaptı
Başsavcı yanan tarihi müftülük binasında inceleme yaptı
Başsavcı yanan tarihi müftülük binasında inceleme yaptı
Başsavcı yanan tarihi müftülük binasında inceleme yaptı
Başsavcı yanan tarihi müftülük binasında inceleme yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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