13.09.2019 18:21

Edirne'de tarihi konak, 'Edirne Kırmızısı'na boyandı

EDİRNELİ turizmci Gökhan Balta, kentin en eski yerleşim yeri Kaleiçi'nde 1990 yılında satın aldığı 116 yıllık tarihi konağı, casusluk hikayelerine de konu olan 'Edirne Kırmızısı' rengine boyattı. İngiltere'den özel olarak 2 ayda getirtebildiği renkle iki haftada konağı süsleyen Balta, amacının hem tarihi yapıları korumak hem de kültürel değerlere sahip çıkmak olduğunu söyledi.

İlk kez 15'inci yüzyılda Edirnekari sanatçılarının kullanmasıyla gün yüzüne çıkan, uğruna casuslukların yapıldığı 'Edirne Kırmızısı?, tarih ve kültür tutkunları tarafından Edirne'nin sokaklarını da süslemeye başladı. Edirneli turizmci Gökhan Balta, kentin en eski yerleşim yeri Kaleiçi'nde 1990 yılında satın aldığı 116 yıllık tarihi konağı, İngiltere'den getirttiği Edirne Kırmızısı rengine boyattı. Konağı

1990 yılında satın alan ve restore ettiren Balta, Fransızca'da Rouge d'Adrinople olarak anılan, Sanayi Devrimi ile birlikte Avrupa'nın gözlerini üzerine çeken 'Edirne Kırmızısı'nı konağa uygulama kararı aldı. Bu süreçte rengin kodunu İngiltere'deki firmaya bildiren ve özel izinle Türkiye'ye getirten Balta, 2 hafta boyunca konağın boyanmasını bekledi. Ortaya çıkan sonuçla hem halkın beğenisini toplayan Balta hem de tarihi semte yepyeni bir soluk kattı.

Amacının Edirne Kırmızısı'nın somut göstergesini halkla buluşturmak olduğunu söyleyen Balta, 1990'lı yıllarda Edirne tarihine sahip çıkmak için satın aldığımız ve restore ettiğimiz bir konak burası. 1903 yılında yapılmış. Şimdi de yeniden boyadık. Evi boyarken Edirne Kırmızısı'ndan feyz aldık. Bunun için dış cephe boyasını özel olarak İngiltere'den kodunu vererek getirttik ve evin dış cephesini Edirne Kırmızısı rengine boyattık. Bunu yapmaktaki en büyük amacımız bu rengin Edirne'de somut bir göstergesi olmasını sağlamaktı. Hem evi korumak, hem de görsel amaçlı böyle bir renge boyadık dedi.

'EVİ MÜZE YAPABİLİRİZ'

Ailesiyle birlikte Kaleiçi semtinde büyüdüklerini söyleyen Balta, Edirne'nin tarihi ve kültürel yapılarına sahip çıkmanın önemine de vurgu yaptı. Balta, Bu ev aslında Edirne büyük yangınından sonra ilk yapılan evlerden birisi. Tarihine baktığınızda tapu kayıtlarında 1903 yılında yapıldığını tespit ettik. Biz de aile olarak bu bölgede büyüdüğümüz için, Edirne tarihi ve kültürel yapılarına sahip çıkmak istediğimi için 1990 yılında satın aldık ve o günden bugüne şahsi evimiz olarak kullanıyoruz. Bundan sonraki süreçte çeşitli planlamalarımız ve projelerimiz var. Bununla ilgili çalışmaları yapacağız. Belki bir müze veya daha değişik amaçlı olarak kullanabiliriz diye konuştu.

Kaynak: DHA