Edirne'de tarihi çarşılar Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor
05.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:30
Edirne'deki tarihi çarşılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Edirne'deki tarihi çarşılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Kentte, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Bedesten, Alipaşa ve Arasta çarşıları Edirne Valiliği koordinasyonundaki İl Özel İdaresi ekiplerince ilaçlanıyor.
Çalışmalarının sürdüren ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu çarşılarda gerekli hijyen ortamını sağlıyor.
Çarşılarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına yönelik gerekli bilgilendirme ve denetimlerde aralıksız sürdürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar