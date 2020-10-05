Edirne'de tarihi çarşılar Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'de tarihi çarşılar Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor

05.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:30
Edirne'de tarihi çarşılar Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor

Edirne'deki tarihi çarşılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Edirne'deki tarihi çarşılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Kentte, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Bedesten, Alipaşa ve Arasta çarşıları Edirne Valiliği koordinasyonundaki İl Özel İdaresi ekiplerince ilaçlanıyor.

Çalışmalarının sürdüren ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu çarşılarda gerekli hijyen ortamını sağlıyor.

Çarşılarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına yönelik gerekli bilgilendirme ve denetimlerde aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk İlham Aliyev Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Arto Şehrazat Aslıhan Doğan Erdal Beşikçioğlu
Spor Babel Falcao Samatta Fatih Terim Mbaye Diagne
Daha Fazla Beşiktaş Enflasyon Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de tarihi çarşılar Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 11:32:33. #1.15#
title