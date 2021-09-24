Edirne'de tarihi çarşıda gaz sıkışması endişesi ölçümler sonucu boşa çıktı - Haberler
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Edirne'de tarihi çarşıda gaz sıkışması endişesi ölçümler sonucu boşa çıktı

AA / Salih Baran - Haberler | Güncel
Edirne'de tarihi çarşıda gaz sıkışması endişesi ölçümler sonucu boşa çıktı

Edirne'de, Osmanlı yadigarı tarihi çarşıda, zemin taşının yerinden oynaması gaz sıkışması endişesine neden oldu.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Osmanlı yadigarı tarihi çarşıda, zemin taşının yerinden oynaması gaz sıkışması endişesine neden oldu.

Ali Paşa Çarşısı orta kapı girişine yakın bir noktada su deposuna da açılan zemin taşının yerinden oynadığını fark eden esnaf, gaz sıkışması olabileceği ihtimaline karşı durumu çarşı yönetimine bildirdi.

Daha sonra bilgi verilen Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, çarşıda inceleme yaptı. Bu sırada çarşı bir süre kısmen alışverişe kapatıldı.

Doğal gaz şirketi ve itfaiye ekiplerinin yaptığı gaz ölçümlerinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Bunun üzerine çarşı yeniden açıldı.

Çarşı dernek başkanı Yılmaz Saniş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarşı esnafının gaz sıkışması olabileceği nedeniyle endişe yaşadığını belirtti.

Önlem amacıyla her türlü ölçümün yapıldığını ifade eden Saniş, "Taşlar rutubetten yerinden oynamış, şimdi oraya ayrı bir kapak yapılacak. Hepimiz korktuk, geçmiş olsun. Vakıflar Bölge Müdürü Güneren ve diğer ekiplere teşekkürler. Olasılıkları değerlendirdik. 'Aşağıda gaz birikmesi mi var?' diye herkes tedirgin oldu, korktu. Şükür böyle bir şey çıkmadı." diye konuştu.

Edirne'de tarihi çarşıda gaz sıkışması endişesi ölçümler sonucu boşa çıktı

Edirne'de tarihi çarşıda gaz sıkışması endişesi ölçümler sonucu boşa çıktı

Edirne'de tarihi çarşıda gaz sıkışması endişesi ölçümler sonucu boşa çıktı

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edirne'de tarihi çarşıda gaz sıkışması endişesi ölçümler sonucu boşa çıktı - Haberler
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