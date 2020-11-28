Tarihi camiye zarar vermeye çalışan zanlı aranıyor
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Tarihi camiye zarar vermeye çalışan zanlı aranıyor

28.11.2020 15:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:27

Edirne'de, tarihi Şahmelek Camisi'nin bazı kısımlarına zarar vermeye çalışan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne'de, tarihi Şahmelek Camisi'nin bazı kısımlarına zarar vermeye çalışan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Şahmelek Camisi'ne gelen kasketli ve elinde sopalı süpürge olan kişi, caminin yağmur oluklarından birine zarar verdi ve bazı aydınlatmaları kırmaya çalıştı.

Caminin tabelasını bulunduğu yerden söken şüpheli, tabelayı yere bıraktı ve bölgeden uzaklaştı.

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Sabah namazı için camiye gelen imam durumu fark edip polise bildirdi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kasketli, sakallı ve gözlüklü zanlı, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ara

Tarihi camiye zarar vermeye çalışan zanlı aranıyor
Tarihi camiye zarar vermeye çalışan zanlı aranıyor
Tarihi camiye zarar vermeye çalışan zanlı aranıyor
Tarihi camiye zarar vermeye çalışan zanlı aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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