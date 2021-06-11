Edirne'de Tankut Öktem imzalı "Pehlivanlar" heykeli görünür olması amacıyla Saraçlar Caddesi'ne taşındı
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Edirne'de Tankut Öktem imzalı "Pehlivanlar" heykeli görünür olması amacıyla Saraçlar Caddesi'ne taşındı

Edirne'de Tankut Öktem imzalı 'Pehlivanlar' heykeli görünür olması amacıyla Saraçlar Caddesi'ne taşındı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirneli merhum heykeltıraş Tankut Öktem'in yaptığı "Pehlivanlar" heykeli, daha görünür olması amacıyla kent merkezindeki trafiğe kapalı caddeye taşındı.

Edirneli merhum heykeltıraş Tankut Öktem'in yaptığı "Pehlivanlar" heykeli, daha görünür olması amacıyla kent merkezindeki trafiğe kapalı caddeye taşındı.

Belediyenin 1973 yılında açtığı yarışmada birinci seçilen ve pehlivanların güç gösterisini anlatan heykel, Bedesten Çarşısı önünden alınarak daha önce Sevda Çeşmesi'nin bulunduğu alana taşındı.

Çeşmenin geçen yıl belediye tarafından kaldırılması sonrası boş kalan alana yapılan kaide üzerine "Pehlivanlar" heykeli yerleştirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Öktem'in eşsiz eserinin daha görünür bir noktaya taşındığını belirtti.

Heykeli kimsenin göremediği bir alanda kalması nedeniyle taşıdıklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Yıllar içerisinde yol kotlarının değişmesi, seviyelerin yükselmesi nedeniyle Öktem'in eşsiz eseri maalesef kimsenin görmediği, adeta ilgi eksikliğinden kahrolmuş bir heykele dönüştü. Edirne'mizin en işlek caddesi olan, gelen 5,5 milyon turistin yüzde 95'inin mutlaka geçtiği Saraçlar Caddesi'nde Kırkpınar'la ilgili hiçbir objemiz yok.

Şimdi rahmetli büyük usta, büyük heykeltıraş Öktem'in bu muhteşem eseri ile Kırkpınar'ı hem Edirneliler hem de Edirne'ye gelen bütün turistlerle buluşturuyoruz. Bu heykel neredeyse yarım asrı devirmiş bir heykel. Turistlerin çekecekleri fotoğraflarla hem Edirne'mizi hem Kırkpınar'ı ve Öktem'i bütün dünyaya tanıtacaklarına eminiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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Edirne'de Tankut Öktem imzalı "Pehlivanlar" heykeli görünür olması amacıyla Saraçlar Caddesi'ne taşındı - Haberler
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