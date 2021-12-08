Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri düzenlenecek - Haberler
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Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri düzenlenecek

Edirne'de
AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri düzenlenecek.

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Tango ve Aşk Şarkıları" konseri düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca yarın akşam düzenlenecek konserde Türk tango ve aşk şarkıları seslendirilecek.

Konserin verileceği topluluk binasında son provalarını, sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk idaresinde yapan sanatçılara, konserde sahne alacak dansçılar da eşlik etti.

"Papatya gibisin beyaz ve ince", "Mazi kalbimde yaradır", "Dinle sevgili", "Bir çapkına yangınım" gibi Türk tangoları ve aşk şarkılarının seslendirileceği konser saat 20: 00'de gerçekleşecek.

Topluluğun Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, konser hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Bütün sanatseverleri konsere beklediklerini belirten Bahçe, "Birbirinden güzel Türk tangolarını topluluk sanatçılarımız seslendirecek, profesyonel dansçılar da onlara eşlik edecekler. Güzel ve renkli bir konser akşamı olacak diye düşünüyoruz." dedi.

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AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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