EDİRNE'DE TAM KAPANMAYA SAATLER KALA SOKAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

EDİRNE'DE TAM KAPANMAYA SAATLER KALA SOKAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, 17 günlük tam kapanma öncesi alışveriş yapmak için cadde ve sokaklara çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

EDİRNE'de, 17 günlük tam kapanma öncesi alışveriş yapmak için cadde ve sokaklara çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafenin neredeyse unutulduğu kentte başta tatlı, kuruyemişçi ve market girişlerinde kuyruklar oluştu.

Koronavirüsle mücadelede kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 29 Nisan ? 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma öncesi Edirne'de cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, kısıtlama zamanını evde geçireceği için kendilerini cadde ve sokaklara atarken, alışveriş de yaptı. Kentte özellikle market, kuruyemişçi ve tatlı satılan dükkanlarından önünde kuyruklar oluştu.

Serhat şehri Edirne'nin en kalabalık caddesi Saraçlar'da, kısıtlamanın başlamasına saatler kala vatandaşlar caddeye akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu caddede özellikle yiyecek satan işletmeler ve bankaların önünde yoğunluk oluştu.

EDİRNE'DE TAM KAPANMAYA SAATLER KALA SOKAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU
EDİRNE'DE TAM KAPANMAYA SAATLER KALA SOKAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU
EDİRNE'DE TAM KAPANMAYA SAATLER KALA SOKAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU
EDİRNE'DE TAM KAPANMAYA SAATLER KALA SOKAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Cenevre'de ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Cenevre'de ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan S-400 krizini körükleyecek sözler: ABD, Türkiye'yi doğrudan uyardı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Hakan Altun Meral Kaplan Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EDİRNE'DE TAM KAPANMAYA SAATLER KALA SOKAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 15:04:33. #1.15#

title