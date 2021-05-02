EDİRNE'DE TAM KAPANMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
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EDİRNE'DE TAM KAPANMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER

EDİRNE'DE TAM KAPANMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, valilikten özel izin alan hayvanseverler tarafından beslendi.

EDİRNE'de, tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, valilikten özel izin alan hayvanseverler tarafından beslendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan tam kapanmada, Edirne'de hayvanseverler yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi. Valilikten alınan özel izinle sokağa çıkan hayvanseverler Meriç Nehri kıyılındaki NATO Köprüsü bölgesinde bulunan köpeklerin bulunduğu bölgeye gitti. Hayvanseverler yanlarında getirdikleri mamalarla köpekleri besledi.

'AÇ KALIYORLAR'

Hayvansever Mürvet Taşvur, pandemi nedeniyle sokak hayvanlarının aç kaldığını ve zor günler geçirdiğini dile getirerek, Pandemi nedeniyle bu zor günlerde arkadaşlarımızla sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyoruz. Her yer kapalı ve sokak hayvanları çok zor günler geçiriyorlar. Aç kalıyorlar. Biz de buna duyarsız kalmamak için sokak hayvanlarını besliyoruz. Köpeklerin çok bakımsız olduğunu görüyoruz, parazit aşıları da olmaları gerekiyor. Pandemiden insanlar kadar sokak hayvanlarının da çok etkilendiğini söyleyebiliriz dedi.

Tam kapanmada valilikten aldıkları izinle sokak hayvanlarını beslediklerini ifade eden Seda Engin ise, Edirne'de pandemi nedeniyle sokak hayvanları çok zor günler geçiriyorlar. Biz de sürekli sokakları gezerek dostlarımızı besliyoruz. İş yerleri de kapalı olduğu için canlarımız yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Bugün burada 25 köpeğimizi besleyeceğiz. Buradan herkesi sokak hayvanlarına duyarlı olmaya davet ediyorum diye konuştu.

EDİRNE'DE TAM KAPANMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
EDİRNE'DE TAM KAPANMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
EDİRNE'DE TAM KAPANMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
EDİRNE'DE TAM KAPANMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
EDİRNE'DE TAM KAPANMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
EDİRNE'DE TAM KAPANMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
EDİRNE'DE TAM KAPANMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
EDİRNE'DE TAM KAPANMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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